Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 22 августа

Украина вошла в новый день с новым коронавирусным антирекордом — более 2300 случаев COVID-19 за сутки. Число заболевших коронавирусом в мире уже превысило отметку в 23 миллиона.

Об этом пишет «НБН«.

В Украине третьи сутки подряд фиксируется более 2000 новых заболевших в день. Сегодня, по данным СНБО, было выявлено 2 328 новых заболевших. В общем число заболевших в стране составляет 102 971. Из них:

умерли — 2 244 (+ 37 за день) вылечились — 51 735 (+ 657 за день) продолжают лечение — 48 992

Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве:

Львовская область — 12 965 (+ 172)

г. Киев — 11 507 (+ 179)

Черновицкая область — 8 713 (+ 208)

Ровенская область — 8 383 (+ 145)

Ивано-Франковская область — 7 631 (+ 169)

Харьковская область — 7 324 (+ 291)

Закарпатская область — 6 885 (+ 114)

Одесская область — 5 788 (+ 210)

Волынская область — 5 052 (+ 63)

Киевская область — 4 881 (+ 76)

Тернопольская область — 4 507 (+ 206)

Винницкая область — 3 553 (+ 75)

Житомирская область — 2 734 (+ 39)

Днепропетровская область — 1 932 (+ 38)

Хмельницкая область — 1 904 (+ 76)

Черниговская область — 1 423 (+ 57)

Запорожская область — 1 287 (+ 53)

Черкасская область — 1 248 (+ 29)

Донецкая область — 1 215 (+ 32)

Сумская область — 1 145 (+ 21)

Николаевская область— 938 (+ 26)

Кировоградская область — 756 (+ 5)

Полтавская область — 636 (+ 22)

Херсонская область — 332 (+ 3)

Луганская область — 232 (+ 19)

Ещё один антирекорд зафиксирован в Харьковской области: + 291 новый случай коронавируса за сутки. Такой прирост заболевших стал самым высоким не только для области, но и для всей страны за весь период эпидемии.

Также более сотни новых заболевших выявили в Одесской (+ 210), Черновицкой (+ 208), Тернопольской (+ 206), Львовской (+ 172), Ивано-Франковской (+ 169), Ровенской (+ 145), Закарпатской (+ 114) областях и городе Киев (+ 179).

Число зараженных в мире также активно растет. На сегодняшний день выявлено 23 130 778 (+ 266 962 за день) зараженных. Из этого числа:

умерли — 803 380 (+ 6 247 за день) вылечились — 15 722 987 (+ 203 660 за день) продолжают лечение — 6 604 411

Странами, с самым высоким числом заболевших, стали:

США — 5 796 727

Бразилия — 3 536 488

Индия — 2 979 562

Россия — 951 897

ЮАР — 603 338

Перу — 576 067

Мексика — 549 734

Колумбия — 522 138

Испания — 407 879

Чили — 393 769

Иран — 354 764

Аргентина — 329 043

Великобритания — 323 313

Саудовская Аравия — 305 186

Пакистан — 292 174

Бангладеш — 290 360

Франция — 271 960

Италия — 257 065

Турция — 255 723

Германия — 233 021

Ирак — 197 085

Филиппины — 182 365

Индонезия — 149 408

Канада — 126 319

Катар — 116 481

Боливия — 107 435

Эквадор — 106 481

Казахстан — 104 313

Украина — 102 971

Израиль — 100 716

Напомним, ранее мы писали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в Украине.