Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 22 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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Украина вошла в новый день с новым коронавирусным антирекордом — более 2300 случаев COVID-19 за сутки. Число заболевших коронавирусом в мире уже превысило отметку в 23 миллиона.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — most-dnepr.info

Об этом пишет «НБН«.

В Украине третьи сутки подряд фиксируется более 2000 новых заболевших в день. Сегодня, по данным СНБО, было выявлено 2 328 новых заболевших. В общем число заболевших в стране составляет 102 971. Из них:

  1. умерли — 2 244 (+ 37 за день)
  2. вылечились — 51 735 (+ 657 за день)
  3. продолжают лечение — 48 992

Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве:

  • Львовская область — 12 965 (+ 172)
  • г. Киев — 11 507 (+ 179)
  • Черновицкая область — 8 713 (+ 208)
  • Ровенская область — 8 383 (+ 145)
  • Ивано-Франковская область — 7 631 (+ 169)
  • Харьковская область — 7 324 (+ 291)
  • Закарпатская область — 6 885 (+ 114)
  • Одесская область — 5 788 (+ 210)
  • Волынская область — 5 052 (+ 63)
  • Киевская область — 4 881 (+ 76)
  • Тернопольская область — 4 507 (+ 206)
  • Винницкая область — 3 553 (+ 75)
  • Житомирская область — 2 734 (+ 39)
  • Днепропетровская область — 1 932 (+ 38)
  • Хмельницкая область — 1 904 (+ 76)
  • Черниговская область — 1 423 (+ 57)
  • Запорожская область — 1 287 (+ 53)
  • Черкасская область — 1 248 (+ 29)
  • Донецкая область — 1 215 (+ 32)
  • Сумская область — 1 145 (+ 21)
  • Николаевская область— 938 (+ 26)
  • Кировоградская область — 756 (+ 5)
  • Полтавская область — 636 (+ 22)
  • Херсонская область — 332 (+ 3)
  • Луганская область — 232 (+ 19)

Ещё один антирекорд зафиксирован в Харьковской области: + 291 новый случай коронавируса за сутки. Такой прирост заболевших стал самым высоким не только для области, но и для всей страны за весь период эпидемии.

Также более сотни новых заболевших выявили в Одесской (+ 210), Черновицкой (+ 208), Тернопольской (+ 206), Львовской (+ 172), Ивано-Франковской (+ 169), Ровенской (+ 145), Закарпатской (+ 114) областях и городе Киев (+ 179).

Число зараженных в мире также активно растет. На сегодняшний день выявлено 23 130 778 (+ 266 962 за день) зараженных. Из этого числа:

  1. умерли — 803 380 (+ 6 247 за день)
  2. вылечились — 15 722 987 (+ 203 660 за день)
  3. продолжают лечение — 6 604 411

Странами, с самым высоким числом заболевших, стали:

  • США — 5 796 727
  • Бразилия — 3 536 488
  • Индия — 2 979 562
  • Россия — 951 897
  • ЮАР — 603 338
  • Перу — 576 067
  • Мексика — 549 734
  • Колумбия — 522 138
  • Испания — 407 879
  • Чили — 393 769
  • Иран — 354 764
  • Аргентина — 329 043
  • Великобритания — 323 313
  • Саудовская Аравия — 305 186
  • Пакистан — 292 174
  • Бангладеш — 290 360
  • Франция — 271 960
  • Италия — 257 065
  • Турция — 255 723
  • Германия — 233 021
  • Ирак — 197 085
  • Филиппины — 182 365
  • Индонезия — 149 408
  • Канада — 126 319
  • Катар — 116 481
  • Боливия — 107 435
  • Эквадор — 106 481
  • Казахстан — 104 313
  • Украина — 102 971
  • Израиль — 100 716

Напомним, ранее мы писали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в Украине.


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