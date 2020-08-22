Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 22 августа
Украина вошла в новый день с новым коронавирусным антирекордом — более 2300 случаев COVID-19 за сутки. Число заболевших коронавирусом в мире уже превысило отметку в 23 миллиона.
Об этом пишет «НБН«.
В Украине третьи сутки подряд фиксируется более 2000 новых заболевших в день. Сегодня, по данным СНБО, было выявлено 2 328 новых заболевших. В общем число заболевших в стране составляет 102 971. Из них:
- умерли — 2 244 (+ 37 за день)
- вылечились — 51 735 (+ 657 за день)
- продолжают лечение — 48 992
Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве:
- Львовская область — 12 965 (+ 172)
- г. Киев — 11 507 (+ 179)
- Черновицкая область — 8 713 (+ 208)
- Ровенская область — 8 383 (+ 145)
- Ивано-Франковская область — 7 631 (+ 169)
- Харьковская область — 7 324 (+ 291)
- Закарпатская область — 6 885 (+ 114)
- Одесская область — 5 788 (+ 210)
- Волынская область — 5 052 (+ 63)
- Киевская область — 4 881 (+ 76)
- Тернопольская область — 4 507 (+ 206)
- Винницкая область — 3 553 (+ 75)
- Житомирская область — 2 734 (+ 39)
- Днепропетровская область — 1 932 (+ 38)
- Хмельницкая область — 1 904 (+ 76)
- Черниговская область — 1 423 (+ 57)
- Запорожская область — 1 287 (+ 53)
- Черкасская область — 1 248 (+ 29)
- Донецкая область — 1 215 (+ 32)
- Сумская область — 1 145 (+ 21)
- Николаевская область— 938 (+ 26)
- Кировоградская область — 756 (+ 5)
- Полтавская область — 636 (+ 22)
- Херсонская область — 332 (+ 3)
- Луганская область — 232 (+ 19)
Ещё один антирекорд зафиксирован в Харьковской области: + 291 новый случай коронавируса за сутки. Такой прирост заболевших стал самым высоким не только для области, но и для всей страны за весь период эпидемии.
Также более сотни новых заболевших выявили в Одесской (+ 210), Черновицкой (+ 208), Тернопольской (+ 206), Львовской (+ 172), Ивано-Франковской (+ 169), Ровенской (+ 145), Закарпатской (+ 114) областях и городе Киев (+ 179).
Число зараженных в мире также активно растет. На сегодняшний день выявлено 23 130 778 (+ 266 962 за день) зараженных. Из этого числа:
- умерли — 803 380 (+ 6 247 за день)
- вылечились — 15 722 987 (+ 203 660 за день)
- продолжают лечение — 6 604 411
Странами, с самым высоким числом заболевших, стали:
- США — 5 796 727
- Бразилия — 3 536 488
- Индия — 2 979 562
- Россия — 951 897
- ЮАР — 603 338
- Перу — 576 067
- Мексика — 549 734
- Колумбия — 522 138
- Испания — 407 879
- Чили — 393 769
- Иран — 354 764
- Аргентина — 329 043
- Великобритания — 323 313
- Саудовская Аравия — 305 186
- Пакистан — 292 174
- Бангладеш — 290 360
- Франция — 271 960
- Италия — 257 065
- Турция — 255 723
- Германия — 233 021
- Ирак — 197 085
- Филиппины — 182 365
- Индонезия — 149 408
- Канада — 126 319
- Катар — 116 481
- Боливия — 107 435
- Эквадор — 106 481
- Казахстан — 104 313
- Украина — 102 971
- Израиль — 100 716
Напомним, ранее мы писали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в Украине.