Минздрав разрабатывает требования к профессиональному развитию медиков

22.08.2020 19:11

Укринформ

Министерство здравоохранения разрабатывает требования к непрерывному профессиональному развитию медицинских работников.

Как передает Укринформ со ссылкой на телеграмм Минздрава, об этом заявил министр Максим Степанов во время первого заседания Совета ректоров медицинских учреждений образования.

"Минздрав начал активную разработку требований к непрерывному профессиональному развитию медицинских работников и организаторов этого процесса. Также началась работа над порядком и условиями внесения их в реестр организаторов", — говорится в сообщении.

По словам Степанова, сейчас в Украине 50 000 врачей пенсионного возраста, а ежегодно свыше 6000 специалистов покидают профессию.

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"Поэтому вопрос подготовки и обучения новых высокопрофессиональных специалистов в настоящее время — в приоритете. Решения, которые помогут решить эту проблему, необходимо принимать безотлагательно. Чтобы эти решения были взвешенными и профессиональными, необходимо советоваться с ректорами вузов — непосредственными участниками процесса", — подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал Укринформ, при министерстве здравоохранения создали совет ректоров медицинских учреждений образования. 21 августа прошло первое заседание совета.

По материалам: ukrinform.ru