"Украинские шахтеры не штрейкбрехеры": Волынец ответил на угрозы Лукашенко

22.08.2020 14:32

Укринформ

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинские шахтеры не штрейкбрехеры в ответ на угрозы президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что бастующих заменят "безработные шахтеры из Украины".

Как сообщает Укринформ, заявление Волынца обнародовано на его странице в Фейсбуке.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат «Дзержинский» позволил себе угрожать бастующим тем, что на рабочие места протестующих приедут «безработные шахтеры из Украины»… Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!" — подчеркнул Волынец.

Он добавил, что Независимый профсоюз горняков Украины обращается к своим белорусским коллегам со словами поддержки и требует от Александра Лукашенко не вспоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах.

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Также на своей странице глава Независимого профсоюза горняков обнародовал ряд видеообращений работников украинских шахт по этому поводу.

Как сообщал Укринформ, Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с работниками агрокомбината "Дзержинский", пригрозил бастующим шахтерам заменить их украинскими горняками в случае продолжения забастовки после президентских выборов. "Во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — сказал Лукашенко.

В Беларуси после президентских выборов, которые состоялись 9 августа, продолжаются протесты против официальных их результатов, согласно которым Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о как минимум пяти погибших во время протестов.

По материалам: ukrinform.ru