Зеленский обещает отстроить десятки тысяч мостов и все главные дороги

22.08.2020 17:14

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обещает отстроить все главные автомобильные дороги и десятки тысяч мостов.

Как сообщает Укринформ, об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24".

"Я уверен, что в течение моей каденции люди увидят, что все главные маршруты мы построим. Такая амбициозная цель", — сказал Президент.

По его словам, в этом году в рамках программы "Большое строительство" будет отремонтировано и построено пять тысяч километров дорог, а в следующем году — в полтора раза больше.

В то же время Зеленский рассказал, что со следующего года "Большое строительство" распространят и на мосты и замки, здания исторического наследия.

"Хочу, чтобы все поняли, что это не камень преткновения — дороги. В целом вся эта идея — витрина Украины, мы понимаем. Дороги, потом будет другой вопрос: ОК, дороги, где мосты? После мостов будет третий вопрос: дороги с мостами привели куда? Привели в замки, привели в музеи, в историческое наследие. Всё это части этой программы "Большое строительство", — объяснил Зеленский.

Президент уверил, что в следующем году будет строиться "много мостов".

"Десятки тысяч мостов мы собираемся тоже построить в Украине, и потом туристические магниты, к которым эти дороги должны привести. Это — отдельная наша программа, она тоже будет в следующем году, программа украинских замков, исторического наследия", — добавил Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что на восстановление свыше 100 культурных объектов в 2021 году в рамках национального проекта "Большое строительство" может пойти от 10 до 15 млрд грн.

Программа «Большое строительство», которая предусматривает масштабное развитие инфраструктуры Украины, стартовала с 1 марта и включает почти 380 объектов. Ожидается, что в её рамках будет отремонтировано 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что предусмотрено свыше 85 млрд грн. Также в этом году в Украине должны построить либо реконструировать 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов и приобрести 100 школьных автобусов.

По материалам: ukrinform.ru