Очень подозрительно: Гиркин обеспокоен «тишиной» со стороны ВСУ

Бывший командир незаконных вооружённых формирований «ДНР» Игорь «Стрелков» Гиркин заявил, что украинские военные уже несколько дней не ведут телефонные разговоры.

Об этом боевик сообщил у себя в Telegram, пишет «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

По его данным, уже несколько дней «служба радиоэлектронной борьбы ОРДЛО» не может зафиксировать ни одного открытого телефонного разговора или радиообмена со стороны военных ВСУ:

«Видимо, армия Украины ведет разговоры по закрытой связи. А это очень подозрительно».

Гиркин подчеркнул, что вскрыть закрытую связь «радиоэлектронная борьба в «Л/ДНР»» не может:

«Такой тишины давно не наблюдалось Даже на уровне рядовых… Это всё очень подозрительно и зловеще».

В комментариях к записи Гиркина другие члены НВФ подтверждают «подозрительную тишину»:

«В «ЛНР» также тихо… Все говорят, то это подозрительно».

Напомним, ранее Гиркин заявил, что Россия не может существовать без Минска.