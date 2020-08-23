Очень подозрительно: Гиркин обеспокоен «тишиной» со стороны ВСУ
Бывший командир незаконных вооружённых формирований «ДНР» Игорь «Стрелков» Гиркин заявил, что украинские военные уже несколько дней не ведут телефонные разговоры.
Об этом боевик сообщил у себя в Telegram, пишет «НБН» ссылаясь на «DonPress«.
По его данным, уже несколько дней «служба радиоэлектронной борьбы ОРДЛО» не может зафиксировать ни одного открытого телефонного разговора или радиообмена со стороны военных ВСУ:
«Видимо, армия Украины ведет разговоры по закрытой связи. А это очень подозрительно».
Гиркин подчеркнул, что вскрыть закрытую связь «радиоэлектронная борьба в «Л/ДНР»» не может:
«Такой тишины давно не наблюдалось Даже на уровне рядовых… Это всё очень подозрительно и зловеще».
В комментариях к записи Гиркина другие члены НВФ подтверждают «подозрительную тишину»:
«В «ЛНР» также тихо… Все говорят, то это подозрительно».
Напомним, ранее Гиркин заявил, что Россия не может существовать без Минска.