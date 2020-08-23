В Украине отмечают День Государственного Флага

23.08.2020 08:10

Укринформ

В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного Флага.

Праздник установлен «в честь многовековой истории украинского державотворчества, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины», согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и введена ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Государственный флаг — неотъемлемый атрибут каждой страны, олицетворяет самобытность и преемственность ее державотворческих традиций. Его эволюция своеобразным способом отражает многовековые процессы развития, становления и жизнедеятельности государственных образований.

Читайте также: В Киеве установили флагшток для самого большого флага Украины

Среди флагов Киевской Руси преимущественным был красный цвет — наиболее удобный для сигнализации во время боя. Но национальный (государственный) флаг в его современном понимании, можно считать, появился на этапе существования казацкого государства. Тогда высшую ступень в иерархии занимал общевойсковой или гетманский флаг, который в определенной степени играл роль и имел признаки государственного. Самый известный из гетманских флагов связывают с именем Богдана Хмельницкого (он был белого цвета). Что касается цветовой гаммы, то стабильное сочетание синего и желтого цветов на национальном флаге фиксируем с середины XIX века.

В период «весны народов» в 1848 году "Головна руська рада" провозгласила всеукраинским гербом старинный герб князей Романовичей, Львовские земли и Русское воеводство — изображали золотого льва, опирающегося на скалу, на голубом фоне. Именно такие изображения имели на своих флагах отряды Национальной гвардии в Яворове и других городах Галичины. В это же время в соответствии с геральдическими обычаями закрепилось сочетание желтой и синей полос на прямоугольном полотнище.

Читайте также: Минветеранов призывает присоединяться к флешмобу "Флаг свободы и достоинства"

Утверждение же сине-желтого флага как государственного произошло с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного «серпасто-молоткастого», а за сине-желтый сажали в тюрьмы.

В новейшие времена национальный сине-желтый флаг впервые официально появился на ратуше города Стрый 14 марта 1990. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже — 24 июля 1990 года.

23 августа 1991 года группой народных депутатов сине-желтый украинский флаг был внесен в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября был торжественно поднят над зданием парламента. 18 сентября 1991 года было подписано постановление о разрешении «в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг», а постановление ВР Украины от 28 января 1992 года предоставило ему статус Государственного. Окончательно Флаг Государства Украина утвержден статьей 20 Конституции Украины в 1996 году.

По материалам: ukrinform.ru