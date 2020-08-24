День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков — Зеленский
День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков — Зеленский
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24.08.2020 10:02
Укринформ
Украина официально празднует 29-ый День Независимости на столичной Софийской площади, потому что она — знаковое место, где принимали важные исторические решения
Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время выступления, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мира, согласия и процветания украинской земле! И мы верим, что это точно наступит, потому посылаем просьбу к небу именно с этого, знакового места — Софийской площади", — подчеркнул Зеленский.
Торжества по случаю Дня Независимости на Софийской площади / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru