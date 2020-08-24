День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков — Зеленский

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков - Зеленский

День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков — Зеленский

Фото

24.08.2020 10:02

Укринформ

Украина официально празднует 29-ый День Независимости на столичной Софийской площади, потому что она — знаковое место, где принимали важные исторические решения

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время выступления, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мира, согласия и процветания украинской земле! И мы верим, что это точно наступит, потому посылаем просьбу к небу именно с этого, знакового места — Софийской площади", — подчеркнул Зеленский.

День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков - Зеленский

Торжества по случаю Дня Независимости на Софийской площади / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков - Зеленский

День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков - Зеленский

День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков - Зеленский

День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков - Зеленский

День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков - Зеленский

День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков - Зеленский

День Независимости отмечают на Софийской площади по традициям предков - Зеленский

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Война на Донбассе: Боевики шесть раз обстреливали позиции ВСУ

Христина Качоровська

Смертельное ДТП в России: почти всех украинцев идентифицировали

Таисия Слепцова

Куда отселять жителей «хрущевок» — законопроект

Таисия Слепцова

Добавить комментарий