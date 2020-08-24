Президент с супругой посетили раненых бойцов в госпитале

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24.08.2020 15:01

Укринформ

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой в День Независимости посетили Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь», где пообщались с ранеными военными и их близкими.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Благодарны вам за службу. Крепкие, смелые ребята, защищаете нашу страну. Вы рискуете самым ценным — здоровьем и жизнью. Ребята, желаю выздоровления

Владимир и Елена Зеленские посетили военный клинический госпиталь / Фото: Офис Президента

, а родным — держитесь. Поздравляю с Днем Независимости», — обратился к бойцам Президент.

Он вручил военным государственные награды.

Президентская чета осмотрела диагностические отделения хирургического корпуса, отделения эндоскопической диагностики и малоинвазивной хирургии, отделение рентгенкардиоваскулярной хирургии, а также ознакомилась с планами относительно строительства нового корпуса госпиталя.

Глава государства поинтересовался, предоставляется ли раненым вся необходимая помощь. В свою очередь медики рассказали о состоянии военных, получивших тяжелые ранения на передовой, и об их лечении.

Супруга раненого военнослужащего Людмила Ворон, в частности, поблагодарила врачей за работу и профессионализм: «Персонал и госпиталь — низко кланяюсь каждому».

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Бойцов, которые проходят лечение, также поздравил музыкант Сергей Михалок с группой «Ляпис 98». Они исполнили композицию «Воины света» и вручили подарки.

«Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране», — сказал Михалок.

По материалам: ukrinform.ru