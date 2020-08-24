В полиции рассказали, как прошли массовые мероприятия в Украине

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24.08.2020 20:43

Укринформ

Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тыс. граждан.

Правоохранители обеспечили безопасность участников.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечается, на обеспечение правопорядка всего было привлечено 5,8 тысячи полицейских и 1,6 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины. В частности в столице, где произошли наиболее массовые мероприятия, правопорядок обеспечивали 4,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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Нарушений правопорядка допущено не было.

Как сообщалось, в столице участие в праздничных мероприятиях приняли около 20 000 граждан.

По материалам: ukrinform.ru