В полиции рассказали, как прошли массовые мероприятия в Украине

Общество
Таисия Слепцова0
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В полиции рассказали, как прошли массовые мероприятия в Украине

В полиции рассказали, как прошли массовые мероприятия в Украине

Фото

24.08.2020 20:43

Укринформ

Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тыс. граждан.

Правоохранители обеспечили безопасность участников.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

В полиции рассказали, как прошли массовые мероприятия в Украине

Как отмечается, на обеспечение правопорядка всего было привлечено 5,8 тысячи полицейских и 1,6 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины. В частности в столице, где произошли наиболее массовые мероприятия, правопорядок обеспечивали 4,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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В полиции рассказали, как прошли массовые мероприятия в Украине

В полиции рассказали, как прошли массовые мероприятия в Украине

Нарушений правопорядка допущено не было.

Как сообщалось, в столице участие в праздничных мероприятиях приняли около 20 000 граждан.

По материалам: ukrinform.ru


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