Украинцы за время независимости выбрали шестерых президентов и восемь парламентов — ЦИК

24.08.2020 13:41

Укринформ

В течение 29 лет независимости украинцы избрали шестерых президентов и восемь созывов Верховной Рады.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в заметке на странице Центральной избирательной комиссии в Фейсбуке.

"За 29 лет мы избрали шестерых президентов Украины, восемь созывов Верховной Рады, шесть раз были проведены местные выборы. Только мы, украинцы, знаем, как трудно было выбирать, когда, казалось, легче отказаться от всего. И выбор — это не о политике. Выбор — это о независимости", — отметили в ЦИК.

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В комиссии обнародовали фото разных годов, которые зафиксировали исторические моменты избирательных участков и участия в национальных акциях.

"Мы не знаем, кто эти люди на фото. Единственное, что всех их объединяет, — национальность и уважение к своему выбору. Мы не знаем, сожалели они когда-нибудь об отметке в бюллетене, но убеждены, что им не стыдно за себя перед самими собой", — отметили в ЦИК.

Центризбирком поздравил Украину с праздником.

Как сообщалось, 24 августа отмечается День Независимости Украины.

По материалам: ukrinform.ru