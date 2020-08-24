Зеленский призывает украинцев к единству и сплоченности

24.08.2020 10:01

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев к единству и сплоченности, чтобы ни соседи, ни внутренние иностранцы не могли посеять раздор в государстве.

Об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю Дня Независимости Украины на Софийской площади, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я также думаю, каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Так может детям достаточно соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплоченны. И сделать ей такой подарок нам точно под силу", — сказал Зеленский.

По его словам, для этого всем надо вспомнить, что независимо от языка, религии и национальности — все украинцы братья и сестры, дети Украины, и никому не надо давать шанс посеять между нами раздор. "Ни соседям, ни внутренним чужакам. Тем, кто обворовывал нашу мать Украиу 29 лет, потому что никогда не считали ее родной", — подчеркнул Президент.

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24 августа Украина празднует День Независимости, которая была провозглашена в 1991 году.

По материалам: ukrinform.ru