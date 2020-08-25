Адаптивный карантин в Украине хотят продлить до 1 ноября

С таким предложением, во время совещания в Офисе президента, выступил глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт главы государства.

Премьер отметил, что в Украине уже более 100 000 заболевших, поэтому нудно обязательно продлевать карантин.

Президент Украины согласен с этим. Он также предложил ввести некоторые дополнительные запреты, а именно запретить работу ночных клубов и проведение концертов:

«Но карантин должен и далее быть адаптивным. Мы не можем ставить в рудное положение наших людей. И малый, и средний бизнес должны работать в условиях карантина».

Помимо этого на совещании задели тему въезда в Украину иностранцев. Так как в мире снова начинается рост зараженных, власти разрабатывают запреты, которые ограничат иностранцам из стран «красной зоны» въезд в нашу страну.

Напомним, ранее мы писали, что Словения ввела обязательный карантин для украинцев.