Адаптивный карантин в Украине хотят продлить до 1 ноября

Общество
Христина Качоровська0
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С таким предложением, во время совещания в Офисе президента, выступил глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине
Карантин в Украине. Фото — 12kanal.com

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт главы государства.

Премьер отметил, что в Украине уже более 100 000 заболевших, поэтому нудно обязательно продлевать карантин.

Президент Украины согласен с этим. Он также предложил ввести некоторые дополнительные запреты, а именно запретить работу ночных клубов и проведение концертов:

«Но карантин должен и далее быть адаптивным. Мы не можем ставить в рудное положение наших людей. И малый, и средний бизнес должны работать в условиях карантина».

Помимо этого на совещании задели тему въезда в Украину иностранцев. Так как в мире снова начинается рост зараженных, власти разрабатывают запреты, которые ограничат иностранцам из стран «красной зоны» въезд в нашу страну.

Напомним, ранее мы писали, что Словения ввела обязательный карантин для украинцев.


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