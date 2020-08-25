Антоненко держат под стражей без решения суда — адвокат

25.08.2020 14:26

Укринформ

Адвокат фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрея Антоненко, Станислав Кулик сообщил, что его подзащитного уже несколько дней без решения суда держат под стражей.

Об этом Кулик сказал во время подготовительного судебного заседания по рассмотрению дела об убийстве Шеремета в Шевченковском райсуде Киева, сообщает корреспондент Укринформа.

«Он (Антоненко — ред.) держится под стражей вообще без решения суда. Решение следственного судьи, которым продолжалась (мера пресечения Антоненко — ред.), уже потеряло свою силу, потому что досудебное расследование закончено. 19 числа, во время того, как был передан обвинительный акт в Шевченковский районный суд, соответственно, стадия досудебного расследования закончена», — сказал Кулик.

По его словам, следственный судья имел право продолжать меру пресечения Антоненко исключительно в пределах досудебного расследования. «Соответственно, Антоненко с 19 числа содержится под стражей без решения. И мы подаем ходатайство о немедленном освобождении лица из-под стражи и просим рассмотреть его в первую очередь, так как происходит нарушение прав человека», — отметил Кулик.

Со своей стороны председательствующая судья Оксана Голуб заявила, что решение относительно этого будет приниматься в ходе подготовительного судебного заседания.

После этого другой адвокат Антоненко, Дмитрий Круговой, призвал суд разрешить Антоненко выйти из стеклянного бокса и сидеть со своими адвокатами.

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

После этого прокурор отметил, что ранее Антоненко продолжили меру пресечения до 14 сентября и в дальнейшем это решение Киевский апелляционный суд оставил без изменений, и уточнил, что считает это ходатайство защиты надуманным и необоснованным.

Прокурор в то же время заявил ходатайство со своей стороны об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, в виде круглосуточного домашнего ареста — Кузьменко, и в виде залога — Дугарь.

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Кулик подчеркнул, что решение о мере пресечения его подзащитному все-таки потеряло силу, потому что следственный судья имеет полномочия исключительно на стадии досудебного расследования.

Сейчас этот защитник Антоненко продолжает свое выступление в суде, в частности, комментирует вопрос роста Антоненко.

Как сообщал Укринформ, в Киеве 24 августа состоялся Марш Независимости, в составе которого шла колонна "#Free" — "получим Волю — восстановим Право". Ее цель — привлечь внимание к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь — фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Андрей Антоненко сейчас остается в СИЗО.

18 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, а обвинительный акт относительно Дугарь остался у прокурора.

Фото: @ValeryPavlenko

По материалам: ukrinform.ru