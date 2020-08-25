Дело Шеремета будет рассматривать суд присяжных

25.08.2020 20:23

Укринформ

Шевченковский районный суд Киева назначил рассмотрение по существу дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета на 4 сентября.

Об этом объявила председательствующий судья Оксана Голуб, передает Укринформ.

«Назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта по обвинению Антоненко, Кузьменко, Дугарь судом присяжных на 12:00 4 сентября», — сказала Голуб.

Ранее во время заседания судья Голуб объяснила фигурантам дела Шеремета, что они имеют право на суд присяжных, и в таком случае это дело будут рассматривать двое профессиональных судей и трое присяжных судей, которые будут избираться из представителей общественности.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь заявили, что хотят суда присяжных.

Как сообщал Укринформ, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.

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11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемой Юлии Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Андрей Антоненко в настоящее время остается в СИЗО.

18 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, а обвинительный акт в отношении Дугарь остался у прокурора.

По материалам: ukrinform.ru