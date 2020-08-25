Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

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25.08.2020 12:03

Укринформ

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата будет составлять 5 тыс. грн.

Как передает Укринформ, соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон определяет повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября в месячном размере 5 тыс. грн (рост на 5,86%).

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС) и минимальной заработной платой, которое сложилось в текущем году, предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС и установление его в размере 2 225 грн (повышение составит 5,86%).

Заседание Верховной Рады / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

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Как сообщал Укринформ, 6 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №3963, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы.

На сегодня минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4 723 грн.

По материалам: ukrinform.ru