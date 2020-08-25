Рада поддержала увеличение «минималки» до пяти тысяч

Общество
Таисия Слепцова0
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Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

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25.08.2020 12:03

Укринформ

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата будет составлять 5 тыс. грн.

Как передает Укринформ, соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон определяет повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября в месячном размере 5 тыс. грн (рост на 5,86%).

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС) и минимальной заработной платой, которое сложилось в текущем году, предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС и установление его в размере 2 225 грн (повышение составит 5,86%).

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Заседание Верховной Рады / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

Рада поддержала увеличение "минималки" до пяти тысяч

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Как сообщал Укринформ, 6 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №3963, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы.

На сегодня минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4 723 грн.

По материалам: ukrinform.ru


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