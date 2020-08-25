В Украине снова изменили карантинные требования для обучения в школах: подробности

В МОЗ Украины провели соответствующие консультации с зарубежными партнерами и рассказали о новых требованиях для заведений образования.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Об очередных нововведениях во время брифинга поведал Максим Степанов. По его словам, они провели переговоры по поводу обучения во время пандемии с педагогами и

международными партнерами и пришли к такому мнению:

ученики младшей школы (1-4 классы), будут ходить в школе без масок/респираторов

в регионах «оранжевой» зоны учителям надо будет носить защитные щитки

в регионах «желтой» и «зеленой» зоны будут достаточно придерживаться социальной дистанции

если кто-то из учеников заболеет коронавирусом, на самоизоляцию отправят весь класс

антисептики должны стоять только на входе, а ученики и учителя должны мыть руки после каждого урока

Глава МОЗ добавил, что все новые принятые решения будут обнародованы на сайте Минздрава в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, об обучении в школах на карантине.