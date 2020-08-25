В Варшаве открыли памятную доску Героям Небесной Сотни и жертвам российской агрессии

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25.08.2020 02:04

Укринформ

Посольство Украины в Польше торжественно открыло на своем фасаде памятную доску, посвященную Героям Небесной Сотни, погибшим военным, добровольцам и волонтерам, всем жертвам российской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Участие в торжественной церемонии приняли дипломаты Украины и Польши, представители украинской громады и местной власти.

Открытие памятной доски в Варшаве / Фото: Посольство Украины в РП, Фейсбук

"Это место особенное, украинцы приходили сюда, чтобы бороться за свое достоинство, свободу и волю, бороться за то, чтобы Украина стала равноправным членом ЕС. Эта доска посвящается всем, кто боролся и будет бороться за европейское будущее Украины", — подчеркнул посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он обратил внимание на замысел мемориальной доски: крылья ангелов символизируют людей, которые покинули этот мир; дерево — будущее Украины; а колокола будут постоянно напоминать о тех, кто погиб за нее.

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Заместитель директора Восточного департамента МИД Польши Томаш Орловский подчеркнул, что уже почти 30 лет его страна развивает отношения с "очень важным партнером, с которым Польшу объединяют сотни лет истории".

"Жертвы Небесной Сотни были не напрасны. Благодаря этому сейчас мы можем совместно бороться за приближение Украины к европейским и евроатлантическим структурам", — подчеркнул польский дипломат.

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Орловский отметил, что последние несколько лет являются очень интенсивными в отношениях с Украиной. Он обратил внимание на создание инициативы "Люблинского треугольника", который будет очередным вкладом Киева, Варшавы и Вильнюса в лучшее будущее для региона Центральной Европы.

"Польша будет продолжать усилия по обеспечению территориальной целостности Украины в свете российской агрессии", — подчеркнул польский дипломат.

По материалам: ukrinform.ru