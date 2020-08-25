Взрыв в Десне: полиция открыла дело по статье "убийство"

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25.08.2020 10:26

Укринформ

Полиция по факту взрыва в военном общежитии в городе Десна на Черниговщине открыла производство по статье «убийство».

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Укринформ.

«Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство)», — говорится в сообщении.

В воскресенье около 17:42 в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Козелецкого района, Главного управления Нацполиции в Черниговской области и взрывотехники, руководство полиции Черниговщины. Работу подчиненных на месте происшествия лично координировал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Полицейские установили, что из-за взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий, еще трое — двое военнослужащих и одна гражданская женщина — доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями.

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Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. В частности, криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых — обломки взрывного устройства.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в воскресенье на территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военнослужащий погиб и три человека ранены.

Фото: пресс-служба МВД

По материалам: ukrinform.ru