Взрыв в Десне: полиция открыла дело по статье «убийство»
Взрыв в Десне: полиция открыла дело по статье "убийство"
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25.08.2020 10:26
Укринформ
Полиция по факту взрыва в военном общежитии в городе Десна на Черниговщине открыла производство по статье «убийство».
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Укринформ.
«Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство)», — говорится в сообщении.
В воскресенье около 17:42 в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.
На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Козелецкого района, Главного управления Нацполиции в Черниговской области и взрывотехники, руководство полиции Черниговщины. Работу подчиненных на месте происшествия лично координировал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.
Полицейские установили, что из-за взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий, еще трое — двое военнослужащих и одна гражданская женщина — доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями.
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Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. В частности, криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых — обломки взрывного устройства.
Продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось, в воскресенье на территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военнослужащий погиб и три человека ранены.
Фото: пресс-служба МВД
По материалам: ukrinform.ru