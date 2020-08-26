Церковь Беларуси: предстартовая пауза автокефалии?

26.08.2020 14:49

Укринформ

Обнаружить в Белорусском экзархате МП бесстрашных священников было такой же неожиданностью, как увидеть протесты белорусов

Все, что происходит на церковных фронтах Беларуси, очень напоминает мне события столетней давности в Москве, а потом в Киеве. Один из классиков украинской церковной истории писал, что вслед за национальным возрождением всегда приходит церковное.

Еще вчера мой материал о событиях в Беларуси начинался бы так. Церковная демократизация Белорусской православной церкви (официально – «Белорусский экзархат Московского патриархата» и его каноническое подразделение) за дни протеста развивалась невиданными темпами, и вскоре была обнародовала позиции очень искренних и бесстрашных клириков. Обнаружить их в Московском патриархате было такой же диковинкой, как обнаружить способность к протесту самих белорусов.

Это еще не желание автокефалии. Вовсе нет, я просматривала аккаунты верующих и активных белорусов. Их мысли и мнения – это скорее благодарность клирикам страны за поддержку протестов и желание реформ и обновлений. Но у нас 100 лет назад это тоже начиналось не как движение от Москвы, а движение от государственной опеки и контроля. Так что позиция Беларуси – это уже заявка на другое православие, немосковское, непровластное, более человечное и более… христианское.



Экзарх Вениамин

Но сегодня главной новостью медиа стало смещение прежнего патриаршего экзарха митрополита Павла и назначение нового экзарха Вениамина. Этим решением Синод Московской церкви четко дал понять: церковь в Беларуси должна оставаться под ногтем Москвы, и никаких шатаний в сторону протестующего народа допускать не велено.

Впрочем, сначала давайте обзорно вспомним, как вело себя духовенство разных конфессий Беларуси во время протестов.

Несмотря на то, что самой многочисленной группой в Беларуси являются православные, первыми активную «предвыборную» позицию заняли римо-католики. Об этом важно помнить, поскольку это церковная история Беларуси. Еще за три недели до даты голосования римо-католики начали служить молебны против фальсификаций и создали общественную инициативу: «Католик не фальсифицирует». Католики обращались и к верным, и к членам избирательных комиссий, и к духовенству с напоминанием: фальсификация – тяжелый грех. Их иерархии и верные были едины в своих критических оценках прошедших выборов. Впрочем, ничего удивительного: это католики, у них свое особое мнение, их начальство сидит не в Москве.

Но православные тоже дремали недолго. Перед голосованием они запустили флешмоб, где выступали против фальсификации и подавления свободы личности. Священники распространяли на своих аккаунтах картинку с соответствующим содержанием.



Экзарх Павел и Патриарх Кирилл

Первая реакция предстоятеля РПЦ на результат выборов очевидная. Патриарх Кирилл поспешил поздравить Лукашенко и благословил на нелегкий труд. К нему присоединился и на тот момент патриарший экзарх в Беларуси Павел.

А потом грянули протесты и избиения протестующих. И тут мы увидели совсем другие, неподобострастные лица (в нынешней ситуации почти лики?) бесстрашного белорусского православия.



Федор Людоговский / Фото: Евгений Фельдман, «Медузы»

Я думаю, что в Москве в Даниловом монастыре многие вздрогнули, когда прочли открытое письмо к патриарху Кириллу известного священника Федора Людоговского. Автор, соблюдая весь этикет, прямо пишет патриарху РПЦ, что «миллионы православных христиан, которых Вы считаете своей паствой (как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь и в других странах), восприняли Ваше поздравление, как Ваш личный выбор в пользу грубой силы и как противление правде Божией, как акт вопиющего цинизма и лицемерия. Казалось бы, могли ли мы ожидать от Вас иного, после всего, что случилось в предшествующие годы? Но надежда всё же была – до последнего момента. Как Вы думаете, угодны ли после этого Ваши молитвы Богу? Слышит ли Он их?»

Более того клирик просит патриарха обратиться к Путину с предостережением – не присылать в Беларусь «отпускников» и замечает, что такое «обращение не вернет Вам остатки утраченной репутации; и вряд ли оно вновь обратит к Вам сердца Вашей паствы. Но… хотя бы отчасти исцелит те раны, которые Вы нанесли своей собственной совести».

Вскоре свое поздравление Лукашенку отозвал и белорусский экзарх.



Александр Кухта

Дальше – больше. Священник Александр Кухта написал гневное, пробирающее до костей письмо о том, как избивают людей в тюрьме на Окрестина.

Православных священников, которые поддержали флешмоб с картинкой, начинают прессовать органы власти, они удаляют свои имена, а на их место приходят новые.



Архиепископ Артемий

В это же время на проповеди с сильнейшей речью выступает архиепископ Гродненский Артемий. В его очень эмоциональной речи звучит не только осуждение репрессий и благодарность своей пастве за мирные ненасильственные протесты, но и моменты славной истории именно белорусских священников, которые «лежат на Соловках и Беломорканале», и поддержка рождающегося нового поколения. А обращаясь к старшему поколению священников, он упрекает их за комсомол, ложь и все эти фальсификации, за то, что их воспитанники сегодня с цепи сорвались и бьют протестующих. Российские медиа поспешили заклеймить владыку Артемия: мол, в Белорусской церкви растет свой Драбинко, будем осторожны.

Параллельно проходят межконфессиональные крестные ходы, где вместе идут и католики, и православные, и протестанты.

Какое-то время РПЦ молча (растерянно) наблюдала за всем происходящим. Ну ладно, «отравленная» автокефалией и свободой Украина, но Беларусь… Кто б мог подумать! Но потом священноначалие опомнилось. Поначалу последовала реакция официальной Белорусской церкви. Это еще не запрет духовенству участвовать в акциях, но мягкий совет воздержаться: «Православная церковь полагает неприличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы». А что касается выступления владыки Артемия, то официальная церковь заявила, что «любые заявления в связи с нынешней непростой ситуацией в Республике Беларусь, сделанные отдельными представителями Белорусской православной церкви, как священнослужителями, так и мирянами, являются формой выражения их личной гражданской позиции и отражают исключительно личный взгляд заявителей на происходящее. Все эти заявления не являются отражением официальной позиции Белорусской православной церкви, и они не должны восприниматься или интерпретироваться в интересах какой-либо стороны».

Я думаю, что райтеры Белорусской церкви явно слукавили, поскольку речи звучали от самых что ни на есть титулованных и известных священников и епископов. Но, скорее всего, Москва требовала именно такой формулы. Впрочем, что бы там ни писал сайт Белорусской церкви, правда состояла в том, что священнической хор Белорусской церкви Московского патриархата публично, под запись пел на ступенях консерватории молитвенный гимн Беларуси, а жены священников этой же церкви работали волонтерами и перевязывали раны протестующим.

Вчера синод Российской православной церкви провел кадровую смену. Он заменил ее руководителя митрополита Павла на этнического белоруса экзарха Вениамина. Раз уж мы прибегаем к украинским аналогиям, у меня напрашивается еще одна. Как москвичи в 1992 году после автокефального демарша Филарета дали нам блаженнейшего Владимира, так и сейчас против зашатавшегося Павла (ну не смогли ему простить лояльность к протестующим) поставили Вениамина. А давайте вспомним, что стало с покойным блаженнейшим Владимиром, которого нам прислали для укрепления московской церковной власти? Он встал на путь независимости, а Москва его возненавидела.

Мы не знаем путь развития владыки Вениамина. Но кровь не водица, и история – коварная в своем повторении штука. Не факт, что верующий и, говорят, искренний Вениамин не проникнется болями и стремлениями своего народа. Тем более, что закваска в Беларуси оказалась очень неплохая, и уже очень четко можно говорить о пробелорусской партии клира. Да и исторические и канонические основания для автокефалии есть (об этом подробно – в другом материале).

Пока белорусы не употребляют слова автокефалия, как и не употребляют слова Майдан… Они не знают, что такое автокефалия и нужна ли она им. Но они уже к ней идут. Идут, даже не понимая, к какому замечательному древу и на какое высокое небо они приставили свою лестницу.

Лана Самохвалова, Киев

По материалам: ukrinform.ru