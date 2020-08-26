Гороскоп от Павла Глобы на сентябрь: месяц позитивный во всем

Для всех знаков Зодиака сентябрь будет позитивным месяцем, этот период станет благоприятным для восстановления сил и здоровья.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mybusiness.md/ru.

Гороскоп от Павла Глобы рекомендует в сентябре больше уделять внимание отдыху на природе и стараться ограничить себя от возможных конфликтных ситуаций.

В начале месяца не исключены финансовые трудности, но особых проблем они не создадут, вопросы будут решаться легко.

Все же к трем зодиакальным представителям, по прогнозу астролога, Вселенная в этот период будет более благосклонна.

Тельцы

Для Тельцов откроются новые горизонты, им стоит подготовиться к существенным переменам в жизни, которые могут привести к некоторому дискомфорту. Глоба рекомендует им расслабиться и принять их. Далее последуют приятные сюрпризы и новые возможности.

Блинецы

Для Близнецов откроются новые возможности в карьерном росте, появятся заманчивые предложения, от которых не стоит отказываться. Астролог советует представителям этого знака правильно расставить акценты и не разменивать свои силы по мелочам.

Девы

Девам в сентябре стоит подумать о личном счастье, для чего возможно на пересмотр некоторых своих убеждений. Глоба советует им прислушаться к родным и близким и постараться улучшить отношения с ними. Такой подход поможет Девам избавиться от проблем, которые не давали им покоя и вернуть внутреннюю гармонию.

Ранее сообщалось о знаках Зодиака, которым сентябрь обещает удачу и успех.