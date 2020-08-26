Нет никаких оснований: секретарь СНБО Данилов жестко отреагировал на новый скандал по поводу водоснабжения Крыма

В оккупированном Россией Крыму нет гуманитарной катастрофы, связанной с обеспечением водой полуострова.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Так прокомментировал новый громкий скандал, разгоревшийся вокруг аннексированного Крыма секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Никаких оснований для «гуманитарной катастрофы» на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения», — написал он в Facebook.

А проблему обеспечения водой украденных промышленных объектов и российских войсковых частей, по мнению секретаря СНБО, должны решать сами российские оккупационные власти.

Следует отметить, что новый скандал разгорелся после заявления главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука о возможном возобновлении водоснабжения оккупированного Крыма, в связи с гуманитарной катастрофой.

По поводу этого неоднозначного заявления высказал свое мнение фракции «Слуга народа» ее глава Давид Арахамия.

«Мы ничего не планируем запускать в Крым. Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов принимать такие решения и даже их рассматривать», — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что в «Л/ДНР» в период перемирия идет активная подготовка к войне.