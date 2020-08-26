Нет никаких оснований: секретарь СНБО Данилов жестко отреагировал на новый скандал по поводу водоснабжения Крыма

Главное Общество
Ник Петров0
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В оккупированном Россией Крыму нет гуманитарной катастрофы, связанной с обеспечением водой полуострова.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Секретарь СНБО Алексей Данилов
Алексей Данилов жестко отреагировал на заявление Кравчука о поставках воды в Крым. Фото: interfax.com.ua.

Так прокомментировал новый громкий скандал, разгоревшийся вокруг аннексированного Крыма секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Никаких оснований для «гуманитарной катастрофы» на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения», — написал он в Facebook.

А проблему обеспечения водой украденных промышленных объектов и российских войсковых частей, по мнению секретаря СНБО, должны решать сами российские оккупационные власти.

Следует отметить, что новый скандал разгорелся после заявления главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука о возможном возобновлении водоснабжения оккупированного Крыма, в связи с гуманитарной катастрофой.

По поводу этого неоднозначного заявления высказал свое мнение фракции «Слуга народа» ее глава Давид Арахамия.

«Мы ничего не планируем запускать в Крым. Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов принимать такие решения и даже их рассматривать», — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что в «Л/ДНР» в период перемирия идет активная подготовка к войне.


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