Идет активная подготовка к войне: ресурс рассказал, как используют перемирие в «Л/ДНР»

В так называемых «вооруженных силах» «Л/ДНР» идет активная работа по повышению боевых навыков входе проведения различных учений.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Сообщение об этом появилось на телеграмм-канале «Донбасский кейс». По информации ресурса, в период с 18 по 24 августа на нескольких военных полигонах в ОРДЛО проходили учения с целью совершенствования боевой подготовки и слаженности между подразделениями мотострелков, артиллеристов и танкистов.

«Несколько дней части и подразделения ЛНР и ДНР соревновались на полигоне, чтобы определить лучший артиллерийский расчет. Экипажи танков и БМП сыграли в «танковый биатлон». В настоящее время продолжаются масштабные дивизионные учения артиллеристов (продлятся до 27 августа)», — пишет ресурс.

Также в ОРДЛО объявили о введении обязательной воинской срочной службы, ведется отбор по здоровью, активная подготовка постоянных пунктов дислокации для призывников.

Ранее сообщалось о том, что боевиков из ОРДЛО перебрасывают в Беларусь.