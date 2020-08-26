Президент встретился с ветеранами АТО/ООС и матерями погибших и пропавших без вести
Президент встретился с ветеранами АТО/ООС и матерями погибших и пропавших без вести
26.08.2020 22:14
Укринформ
Президент Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с матерями погибших украинских защитников, ветеранами АТО / ООС и участниками проекту Invictus Kryvbas, которые соревнуются за место в сборной Украины на международных "Играх непокоренных".
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник поблагодарил Президента за общение с бойцами, которые пережили Дебальцевский и Иловайский котлы.
Матери погибших и пропавших без вести участников войны в Донбассе попросили у Главы государства помочь в запуске работы секретариата постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, без которой нет возможности создавать поисковые группы и формировать единый реестр пропавших без вести. К Зеленскому также обратились с просьбой способствовать поддержке законопроекту о статусе пленных и пропавших без вести — подать документ в парламент от имени Президента как неотложный.
"Готов поддержать этот законопроект", — сказал глава государства.
Читайте также: Зеленский открыл первый матч с участием возрожденного "Кривбасса"
В Кривом Роге он встретился с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом. Они посетили сквер Героев и почтили память погибших защитников Украины, возложив цветы к мемориалам павшим воинам АТО и жертвам Иловайской трагедии.
Президент подчеркнул, что одна из важнейших задач для государства — это интеграция участников войны в мирную жизнь и в социальную среду.
"И мы, и все украинцы после нас будут всегда благодарны героям, которые защитили Украину в том тяжелейшем 2014 году, в последующие годы. Тогда действительно было сохранено единство нашего государства — благодаря тому, что объединились все, общество реально стало на защиту Украины", — отметил Глава государства.
Читайте также: Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям
На Центральном кладбище Кривого Рога похоронены 82 бойца — участники войны в Донбассе, 13 из которых — воины отдельного батальона "Кривбасс". 29 августа 2014 батальон потерял в Иловайском котле 21 бойца.
Как сообщалось, президента 26 августа совершает рабочую поездку в Днепропетровскую область.
По материалам: ukrinform.ru