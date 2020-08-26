Президент встретился с ветеранами АТО/ООС и матерями погибших и пропавших без вести

26.08.2020 22:14

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с матерями погибших украинских защитников, ветеранами АТО / ООС и участниками проекту Invictus Kryvbas, которые соревнуются за место в сборной Украины на международных "Играх непокоренных".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник поблагодарил Президента за общение с бойцами, которые пережили Дебальцевский и Иловайский котлы.

Матери погибших и пропавших без вести участников войны в Донбассе попросили у Главы государства помочь в запуске работы секретариата постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, без которой нет возможности создавать поисковые группы и формировать единый реестр пропавших без вести. К Зеленскому также обратились с просьбой способствовать поддержке законопроекту о статусе пленных и пропавших без вести — подать документ в парламент от имени Президента как неотложный.

"Готов поддержать этот законопроект", — сказал глава государства.

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В Кривом Роге он встретился с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом. Они посетили сквер Героев и почтили память погибших защитников Украины, возложив цветы к мемориалам павшим воинам АТО и жертвам Иловайской трагедии.

Президент подчеркнул, что одна из важнейших задач для государства — это интеграция участников войны в мирную жизнь и в социальную среду.

"И мы, и все украинцы после нас будут всегда благодарны героям, которые защитили Украину в том тяжелейшем 2014 году, в последующие годы. Тогда действительно было сохранено единство нашего государства — благодаря тому, что объединились все, общество реально стало на защиту Украины", — отметил Глава государства.

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На Центральном кладбище Кривого Рога похоронены 82 бойца — участники войны в Донбассе, 13 из которых — воины отдельного батальона "Кривбасс". 29 августа 2014 батальон потерял в Иловайском котле 21 бойца.

Как сообщалось, президента 26 августа совершает рабочую поездку в Днепропетровскую область.

По материалам: ukrinform.ru