В "Батькивщине" опровергли подключения Тимошенко к ИВЛ

26.08.2020 12:20

Укринформ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая попала в больницу с коронавирусом, не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, как об этом сообщали некоторые украинские СМИ.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко, передает Укринформ.

"То, что она подключена к аппарату, — это неправда. Людей в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключают к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это другие соответствующие аппараты, которые нужно использовать в соответствии с протоколом ", — заявил депутат.

Ивченко отметил, что коронавирус — "это болезнь, которую не пожелаешь даже врагу".

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"Мы всей командой молимся и желаем ей выздороветь", — добавил он.

Накануне, 25 августа, пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока сообщила, что состояние лидера партии "Батькивщина" , заболевшей COVID-19, остается тяжелым.

Как сообщал Укринформ, с вечера 24 августа Тимошенко получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19.

О том, что Тимошенко заболела COVID-19, стало известно 23 августа. Ее состояние оценивалось как тяжелое, температура достигала 39 градусов. Также заболели и другие члены семьи Тимошенко — дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

Фото: ba.org.ua

По материалам: ukrinform.ru