Война на Донбассе: оккупанты один раз нарушили режим тишины

Важное Общество
Христина Качоровська0
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По сообщениям штаба ООС, в течение 25 августа на фронте, почти на всех участках, не зафиксировано нарушений договора о всеобщем режиме прекращения огня.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — .pravda.com.ua

Об этом пишет «НБН«.

Одно нарушение, со стороны российских наемников, было совершено неподалеку Хутора Свободно: здесь оккупанты совершили один обстрел из гранатомёта.

К счастью, в результате обстрела никто из украинских военных не пострадал, потому что боевики вели неприцельный огонь. Поэтому, открывать стрельбу в ответ бойцы ВСУ не стали.

Также, 25 августа, в зоне ООС двое украинских военных подорвались на неизвестном предмете. Оба остались живы и сейчас пребывают в больнице, их жизням ничего не грозит.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 25. August 2020

 

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 24 августа.


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