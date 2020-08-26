Война на Донбассе: оккупанты один раз нарушили режим тишины
По сообщениям штаба ООС, в течение 25 августа на фронте, почти на всех участках, не зафиксировано нарушений договора о всеобщем режиме прекращения огня.
Об этом пишет «НБН«.
Одно нарушение, со стороны российских наемников, было совершено неподалеку Хутора Свободно: здесь оккупанты совершили один обстрел из гранатомёта.
К счастью, в результате обстрела никто из украинских военных не пострадал, потому что боевики вели неприцельный огонь. Поэтому, открывать стрельбу в ответ бойцы ВСУ не стали.
Также, 25 августа, в зоне ООС двое украинских военных подорвались на неизвестном предмете. Оба остались живы и сейчас пребывают в больнице, их жизням ничего не грозит.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 25. August 2020
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 24 августа.