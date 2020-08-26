Война на Донбассе: оккупанты один раз нарушили режим тишины

По сообщениям штаба ООС, в течение 25 августа на фронте, почти на всех участках, не зафиксировано нарушений договора о всеобщем режиме прекращения огня.

Об этом пишет «НБН«.

Одно нарушение, со стороны российских наемников, было совершено неподалеку Хутора Свободно: здесь оккупанты совершили один обстрел из гранатомёта.

К счастью, в результате обстрела никто из украинских военных не пострадал, потому что боевики вели неприцельный огонь. Поэтому, открывать стрельбу в ответ бойцы ВСУ не стали.

Также, 25 августа, в зоне ООС двое украинских военных подорвались на неизвестном предмете. Оба остались живы и сейчас пребывают в больнице, их жизням ничего не грозит.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 24 августа.