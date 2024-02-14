О том, что на самом Кремль запустил информационно-психологическую спецоперацию (ИПСО), касающуюся якобы ликвидации подразделения ВСУ при атаке на Селидово в среду, 13-го февраля, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в Facebook-аккаунте спикера Сил Обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия.

По утверждениям Лиховия, накануне росСМИ стали массово разгонять сведения о своем ударе из РСЗО по «полигону» с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады, одновременно «вбросив» цифры о «сотнях погибших» — подобными фейками пропаганда РФ пытается очернить действия нового главкома ВСУ Александра Сырского.

В частности, сегодня, 14-го февраля, можно обоснованно утверждать: ложь россиян серьезно опередила главные ракетные обстрелы Селидово и прилегающих районов, — вследствие «бардака ипсошный «выстрел» был преждевременным и оказался холостым… российскую телегу прицепили впереди лошади», поскольку в зоне ответственности ОСГВ «Таврия», данного подразделения украинской армии вообще не присутствовало.

Ранее мы писали о том, что в Сумской горадминистрации прокомментировали сообщения о наступлении оккупантов на севере Украины.