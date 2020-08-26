Украина должна вместе с Польшей противостоять агрессии РФ в информационной сфере — Дробович

26.08.2020 19:06

Укринформ

Противодействие информационным влияниям России должно быть основной задачей институтов национальной памяти Украины и Польши в ближайшей перспективе.

Такое мнение в интервью Укринформу выразил председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович.

"Первоочередной задачей является современная совместная работа в гуманитарной сфере по преодолению исторических мифов и сопротивлению российской агрессии в информационной сфере. Это первый пункт повестки дня совместной работы институтов национальной памяти обеих стран ", — заявил Дробович.

Председатель УИНП отметил, что во время своего предстоящего визита в Варшаву он хотел бы обсудить с польскими партнерами ряд важных вопросов. В частности, речь идет о вопросах, связанных с мемориализацией сложных мест памяти, перспективе возобновления форума историков двух стран и сотрудничество по созданию совместных качественных и объективных образовательных проектов, которые могли бы быть интересными для школьников.

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"Речь идет о создании игр, видеороликов, мобильных приложений. Как украинский, так и польский ИНП имеют практику создания подобных вещей ", — отметил Дробович.

По его словам, это должны быть игры, которые будут развивать критическое мышление на основе исторических материалов, чтобы действительность не искажалась.

"Должно происходить восстановление исторической действительности, исторической правды, борьба с мифами на примерах того, как оболгали исторический контент пропагандисты с востока, как они натравливают украинский и польский народы друг на друга", — подчеркнул глава УИНП.

По материалам: ukrinform.ru