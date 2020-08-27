Коронавирус у Тимошенко: источник сообщил, как себя чувствует политик

Общество
Христина Качоровська0
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По данным ресурсов, лидер ВО «Батькивщина» уже идет на поправку. Окончательно болезнь ещё не отступила, но состояние ЮВТ улучшается.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото — ms.detector.media

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.

«Наш источник сообщил, что Тимошенко идет на поправку. Вирус отступает… ЮВТ снова «победила». Юлия Владимировна уже даже провела телефонные разговоры с Коломойским и Ахметовым, ведь они — главные спонсоры её партии на местных выборах».

Напомним, ранее мы писали, что в «Батькивщине» опровергли информацию о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.


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