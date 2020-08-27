Коронавирус у Тимошенко: источник сообщил, как себя чувствует политик
По данным ресурсов, лидер ВО «Батькивщина» уже идет на поправку. Окончательно болезнь ещё не отступила, но состояние ЮВТ улучшается.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.
«Наш источник сообщил, что Тимошенко идет на поправку. Вирус отступает… ЮВТ снова «победила». Юлия Владимировна уже даже провела телефонные разговоры с Коломойским и Ахметовым, ведь они — главные спонсоры её партии на местных выборах».
Напомним, ранее мы писали, что в «Батькивщине» опровергли информацию о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.