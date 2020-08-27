Швеция и Финляндия готовы расширять сотрудничество с Украиной по кибербезопасности — СНБО

27.08.2020 02:14

Укринформ

Секретарь СНБО Алексей Данилов ознакомил послов Швеции и Финляндии в Украине Тобиаса Тиберга и Пяйви Лайне с работой Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при СНБО.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

Данилов отметил, что в современном мире кибернетические и биологические угрозы становятся страшнее и опаснее ядерного оружия.

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", — заявил он.

Стороны обсудили ситуацию по безопасности в регионе, в частности, в контексте урегулирования ситуации на Востоке Украины, а также события в Беларуси.

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Иностранные дипломаты заверили главу СНБО в неизменности поддержки Украины на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитету и выразили готовность к расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности.

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Напомним: Национальный координационный центр кибербезопасности является ключевым аналитическим центром государства по выявлению, предотвращению и реагированию на киберинциденты. Он не только координирует и контролирует деятельность субъектов сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в разных сферах — Госспецсвязи, СБУ, Национальной полиции, Национального банка, Генерального штаба ВСУ и других, но и активно развивает государственно-частное партнерство в этой сфере.

Фото: СНБО

По материалам: ukrinform.ru