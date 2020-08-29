Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 29 августа

За прошедшие стуки в Украине снова установлен антирекорд по приросту заболевших. Вместе с этим, за число выздоровевших за стуки также стало рекордным. В мире вирусом COVID-19 заболели почти 25 миллионов людей.

Об этом передает «НБН«.

Как сообщают в СНБО в Украине за 28 августа выявлено рекордное число заболевших коронавирусом — 2 481 случай. Общее число зараженных выросло к 116 978. Из них:

умерли — 2 492 (+ 41 за день) вылечились — 56 138 (+ 1 055 за день) продолжают лечение — 58 348

1 055 выздоровевших за сутки — это также рекорд для Украины, к счастью, в этом случае довольно приятный. Слегка снизилось суточное число смертей — 41. Больше всего летальных случаев выявлено в Киеве (+ 6), а также Львовской и Закарпатской областях (+ 5 в каждой).

Ситуация с зараженными в регионах и Киеве:

Львовская область — 14 168 (+ 190)

г. Киев — 12 984 (+ 265)

Черновицкая область — 9 997 (+ 142)

Ровенская область — 9 019 (+ 98)

Ивано-Франковская область — 8 843 (+ 182)

Харьковская область — 8 691 (+ 247)

Закарпатская область — 7 385 (+ 83)

Одесская область — 6 921 (+ 170)

Тернопольская область — 5 705 (+ 227)

Киевская область — 5 489 (+ 92)

Волынская область — 5 370 (+ 50)

Винницкая область — 3 872 (+ 72)

Житомирская область — 3 155 (+ 92)

Хмельницкая область — 2 297 (+ 103)

Днепропетровская область — 2 236 (+ 74)

Черниговская область — 1 745 (+ 69)

Запорожская область — 1 520 (+ 33)

Черкасская область — 1 482 (+ 92)

Сумская область — 1 398 (+ 37)

Донецкая область — 1 369 (+ 51)

Николаевская область— 1 118 (+ 41)

Кировоградская область — 795 (+ 5)

Полтавская область — 738 (+ 33)

Херсонская область — 386 (+ 12)

Луганская область — 295 (+ 21)

Больше всего новых зараженных выявлено в Киеве, а также Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Число заболевших в мире также очень активно растет. На сегодняшний день заболевших уже 24 935 925 (+ 300 528 за день), из которых:

умерли — 841 838 (+ 6 159 за день) вылечились — 17 315 478 (+ 245 819 за день) продолжают лечение — 6 778 609

Больше всего заболевших зафиксировано в таких странах:

США — 6 096 756

Бразилия — 3 812 605

Индия — 3 468 272

Россия — 985 346

Перу — 629 961

ЮАР — 620 132

Колумбия — 590 520

Мексика — 585 738

Испания — 455 621

Чили — 405 972

Аргентина — 392 009

Иран — 369 911

Великобритания — 331 644

Саудовская Аравия — 312 924

Бангладеш — 308 925

Франция — 304 947

Пакистан — 295 372

Турция — 265 515

Италия — 265 409

Германия — 242 114

Ирак — 223 612

Филиппины — 213 131

Индонезия — 169 195

Канада — 129 342

Катар — 118 196

Украина — 116 978

Боливия — 114 409

Эквадор — 112 141

Израиль — 112 000

Казахстан — 105 558

Напомним, ранее мы писали, что коронавирус негативно повлиял на психику людей.