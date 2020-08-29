Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 29 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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За прошедшие стуки в Украине снова установлен антирекорд по приросту заболевших. Вместе с этим, за число выздоровевших за стуки также стало рекордным. В мире вирусом COVID-19 заболели почти 25 миллионов людей.

 

Тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото — pik.ua

Об этом передает «НБН«.

Как сообщают в СНБО в Украине за 28 августа выявлено рекордное число заболевших коронавирусом — 2 481 случай. Общее число зараженных выросло к 116 978. Из них:

  1. умерли — 2 492 (+ 41 за день)
  2. вылечились — 56 138 (+ 1 055 за день)
  3. продолжают лечение — 58 348

1 055 выздоровевших за сутки — это также рекорд для Украины, к счастью, в этом случае довольно приятный. Слегка снизилось суточное число смертей — 41. Больше всего летальных случаев выявлено в Киеве (+ 6), а также Львовской и Закарпатской областях (+ 5 в каждой).

Ситуация с зараженными в регионах и Киеве:

  • Львовская область — 14 168 (+ 190)
  • г. Киев — 12 984 (+ 265)
  • Черновицкая область — 9 997 (+ 142)
  • Ровенская область — 9 019 (+ 98)
  • Ивано-Франковская область — 8 843 (+ 182)
  • Харьковская область — 8 691 (+ 247)
  • Закарпатская область — 7 385 (+ 83)
  • Одесская область — 6 921 (+ 170)
  • Тернопольская область — 5 705 (+ 227)
  • Киевская область — 5 489 (+ 92)
  • Волынская область — 5 370 (+ 50)
  • Винницкая область — 3 872 (+ 72)
  • Житомирская область — 3 155 (+ 92)
  • Хмельницкая область — 2 297 (+ 103)
  • Днепропетровская область — 2 236 (+ 74)
  • Черниговская область — 1 745 (+ 69)
  • Запорожская область — 1 520 (+ 33)
  • Черкасская область — 1 482 (+ 92)
  • Сумская область — 1 398 (+ 37)
  • Донецкая область — 1 369 (+ 51)
  • Николаевская область— 1 118 (+ 41)
  • Кировоградская область — 795 (+ 5)
  • Полтавская область — 738 (+ 33)
  • Херсонская область — 386 (+ 12)
  • Луганская область — 295 (+ 21)

Больше всего новых зараженных выявлено в Киеве, а также Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Число заболевших в мире также очень активно растет. На сегодняшний день заболевших уже 24 935 925 (+ 300 528 за день), из которых:

  1. умерли — 841 838 (+ 6 159 за день)
  2. вылечились — 17 315 478 (+ 245 819 за день)
  3. продолжают лечение — 6 778 609

Больше всего заболевших зафиксировано в таких странах:

  • США — 6 096 756
  • Бразилия — 3 812 605
  • Индия — 3 468 272
  • Россия — 985 346
  • Перу — 629 961
  • ЮАР — 620 132
  • Колумбия — 590 520
  • Мексика — 585 738
  • Испания — 455 621
  • Чили — 405 972
  • Аргентина — 392 009
  • Иран — 369 911
  • Великобритания — 331 644
  • Саудовская Аравия — 312 924
  • Бангладеш — 308 925
  • Франция — 304 947
  • Пакистан — 295 372
  • Турция — 265 515
  • Италия — 265 409
  • Германия — 242 114
  • Ирак — 223 612
  • Филиппины — 213 131
  • Индонезия — 169 195
  • Канада — 129 342
  • Катар — 118 196
  • Украина — 116 978
  • Боливия — 114 409
  • Эквадор — 112 141
  • Израиль — 112 000
  • Казахстан — 105 558

Напомним, ранее мы писали, что коронавирус негативно повлиял на психику людей.


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