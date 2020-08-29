Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 29 августа
За прошедшие стуки в Украине снова установлен антирекорд по приросту заболевших. Вместе с этим, за число выздоровевших за стуки также стало рекордным. В мире вирусом COVID-19 заболели почти 25 миллионов людей.
Об этом передает «НБН«.
Как сообщают в СНБО в Украине за 28 августа выявлено рекордное число заболевших коронавирусом — 2 481 случай. Общее число зараженных выросло к 116 978. Из них:
- умерли — 2 492 (+ 41 за день)
- вылечились — 56 138 (+ 1 055 за день)
- продолжают лечение — 58 348
1 055 выздоровевших за сутки — это также рекорд для Украины, к счастью, в этом случае довольно приятный. Слегка снизилось суточное число смертей — 41. Больше всего летальных случаев выявлено в Киеве (+ 6), а также Львовской и Закарпатской областях (+ 5 в каждой).
Ситуация с зараженными в регионах и Киеве:
- Львовская область — 14 168 (+ 190)
- г. Киев — 12 984 (+ 265)
- Черновицкая область — 9 997 (+ 142)
- Ровенская область — 9 019 (+ 98)
- Ивано-Франковская область — 8 843 (+ 182)
- Харьковская область — 8 691 (+ 247)
- Закарпатская область — 7 385 (+ 83)
- Одесская область — 6 921 (+ 170)
- Тернопольская область — 5 705 (+ 227)
- Киевская область — 5 489 (+ 92)
- Волынская область — 5 370 (+ 50)
- Винницкая область — 3 872 (+ 72)
- Житомирская область — 3 155 (+ 92)
- Хмельницкая область — 2 297 (+ 103)
- Днепропетровская область — 2 236 (+ 74)
- Черниговская область — 1 745 (+ 69)
- Запорожская область — 1 520 (+ 33)
- Черкасская область — 1 482 (+ 92)
- Сумская область — 1 398 (+ 37)
- Донецкая область — 1 369 (+ 51)
- Николаевская область— 1 118 (+ 41)
- Кировоградская область — 795 (+ 5)
- Полтавская область — 738 (+ 33)
- Херсонская область — 386 (+ 12)
- Луганская область — 295 (+ 21)
Больше всего новых зараженных выявлено в Киеве, а также Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой и Хмельницкой областях.
Число заболевших в мире также очень активно растет. На сегодняшний день заболевших уже 24 935 925 (+ 300 528 за день), из которых:
- умерли — 841 838 (+ 6 159 за день)
- вылечились — 17 315 478 (+ 245 819 за день)
- продолжают лечение — 6 778 609
Больше всего заболевших зафиксировано в таких странах:
- США — 6 096 756
- Бразилия — 3 812 605
- Индия — 3 468 272
- Россия — 985 346
- Перу — 629 961
- ЮАР — 620 132
- Колумбия — 590 520
- Мексика — 585 738
- Испания — 455 621
- Чили — 405 972
- Аргентина — 392 009
- Иран — 369 911
- Великобритания — 331 644
- Саудовская Аравия — 312 924
- Бангладеш — 308 925
- Франция — 304 947
- Пакистан — 295 372
- Турция — 265 515
- Италия — 265 409
- Германия — 242 114
- Ирак — 223 612
- Филиппины — 213 131
- Индонезия — 169 195
- Канада — 129 342
- Катар — 118 196
- Украина — 116 978
- Боливия — 114 409
- Эквадор — 112 141
- Израиль — 112 000
- Казахстан — 105 558
Напомним, ранее мы писали, что коронавирус негативно повлиял на психику людей.