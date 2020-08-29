Разумков подписал постановление о конкурсе на лучший эскиз большого герба

29.08.2020 15:24

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление «Об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины».

Соответствующая информация указывается в карточке законопроекта №3994, опубликованной на сайте парламента, передает Укринформ.

Так, в графе «Дата и состояние прохождения» указано, что 29 августа постановление подписано. При этом Регламент Верховной Рады не предусматривает подписание постановлений Президентом. Согласно статье 139, подписанные спикером постановления и другие акты парламента не позднее следующего дня после их подписания передаются аппаратом ВР для опубликования в газете «Голос Украины» и в Ведомостях ВР. После этого такие документы вступают в силу.

Постановлением №3994 Рада поручила Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба.

В срок до 1 октября 2020 года правительство обязуется создать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопросы финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса. После этого, до 1 ноября, КМУ необходимо осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба, а до 1 декабря — определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения, установленные по результатам конкурса.

Согласно части первой статьи 20 Конституции, государственными символами Украины являются Государственный Флаг, Государственный Герб и Гимн.

В то же время в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 20 Основного закона, Большой Государственный Герб устанавливается с учетом малого Государственного Герба и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. Главным элементом большого Государственного Герба является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб).

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Часть шестая статьи 20 Конституции предусматривает, что описание государственных символов и порядок их использования устанавливаются законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента.

Впрочем, как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, указанные статьи Основного закона не конкретизированы в украинском законодательстве, в частности, не установлен Государственный Герб Украины, который включает большой Государственный Герб и малый Государственный Герб. На законодательном уровне до сих пор не определены описание, порядок использования и правовой защиты Государственного Герба Украины.

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Как сообщал Укринформ, соавторами проекта постановления №3994 "Об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины" выступили в частности Председатель ВР Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и первый заместитель руководителя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Соответствующий документ они зарегистрировали в парламенте 18 августа.

Парламент принял это постановление на внеочередной сессии 25 августа. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов.

По материалам: ukrinform.ru