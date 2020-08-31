Более 11 тысяч коек в медучреждениях обеспечены кислородом для больных СOVID-19 — Степанов
Более 11 тысяч коек в медучреждениях обеспечены кислородом для больных СOVID-19 — Степанов
31.08.2020 11:30
Укринформ
Более 11 тысяч коек в медицинских учреждениях обеспечены кислородом для больных коронавирусом.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 августа, сообщает корреспондент Укринформа.
"Для нас очень важен подвод кислорода к кроватям. На сегодня это более 11 тысяч коек, которые обеспечены кислородом, — почти 11 200. Мы продолжаем этот процесс", — сказал Степанов.
Он отметил, что еще в июне было дано задание главам областных государственных администраций увеличить количество коек с подведенным кислородом. По его словам, именно сейчас эта задача была активизирована.
Степанов добавил, что кислородом должны быть обеспечены 80 процентов коек.
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Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрировано 2141 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 121 215.
По материалам: ukrinform.ru