Дело Маркива: в полиции заявляют, что итальянского журналиста на Донбасс заманили боевики

31.08.2020 16:26

Укринформ

Следствие не исключает, что итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова могли к месту гибели возле завода Zeus Ceramica в Славянске заманить боевики.

Об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе заявил на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Установленные в ходе расследования обстоятельства и собранные в совокупности доказательства свидетельствуют прежде всего о провокационных действиях боевиков, которые были направлены на компрометацию Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. При таких обстоятельствах в ходе расследования не исключается версия умышленного заманивания боевиками незаконных вооруженных формирований итальянского журналиста Рокелли, россиянина Миронова и французского журналиста Рогулона к заводу Zeus с дальнейшей провокацией военнослужащих Украины на перекрестный огонь, следствием чего и стала гибель иностранных граждан", — сказал Цуцкиридзе.

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По его словам, есть основания так считать и в связи с обнаруженной 27 мая 2014 года в одежде Миронова запиской, подписанной Стелой Хорошевой — пресс-секретарем тогдашнего так называемого народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева. Следователи допросили ее сына, изъяли блокнот с записями Хорошевой, который пригодился для проведения почерковедческой экспертизы.

Он также отметил, что в ходе расследования установлено, что погибший итальянский журналист Рокелли и гражданин РФ Миронов, французский журналист Рогулон и еще несколько человек неоднократно бывали возле железнодорожного переезда, расположенного возле завода Zeus. Они были в гражданской одежде и это позволяло им свободно передвигаться в районе горы Карачун, где находились ВСУ и Национальная гвардия, в том числе Маркив.

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"Поскольку последний (Маркив — ред) по гражданским огонь никогда не открывал. Подтверждением этого неопровержимого факта является видеозапись, сделанная 17 мая 2014 года, а именно за неделю до гибели Роккели и Миронова, на котором неизвестный иностранный журналист рядом с вагонами, находившимися на железнодорожном переезде, зафиксировал гражданских лиц, свободно, без страха быть обстреляными со стороны горы Карачун, находились рядом с вагонами и передвигались", — сказал Цуцкиридзе и продемонстрировал соответствующее видео.

Также Цуцкиридзе обнародовал еще одно важное видео. На нем боевики во время интервью российскому телеканалу акцентировали внимание на том, что в районе завода, недалеко от которого они обнаружили тела Роккели и Миронова, они находились в гражданской одежде, поскольку военнослужащие Украины по гражданским не стреляли.

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Как сообщал Укринформ, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

12 июля 2019 года суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива назвала приговор политическим и заявила о намерении подать апелляцию. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции по делу Маркива долго не назначалось. Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива на родину.

24 июня в МВД сообщили, что в Италии рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Маркиву начнется в сентябре.

Фото: npu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru