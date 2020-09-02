Рада дополнила перечень памятных дат для празднования на государственном уровне

Общество
Таисия Слепцова0

Рада дополнила перечень памятных дат для празднования на государственном уровне

Рада дополнила перечень памятных дат для празднования на государственном уровне

02.09.2020 17:09

Укринформ

Народные депутаты приняли постановление "О внесении изменений в приложение к постановлению Верховной Рады "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году".

Как передает Укринформ, соответствующее постановление №3638 поддержали 318 депутатов.

Как указано в пояснительной записке, целью документа является дополнение перечня важнейших событий в общественно-политической жизни Украины, которые в 2020 году должны отмечаться на общегосударственном уровне, а также создание условий для организационной подготовки к их празднованию.

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В частности, изменения в постановление предусматривают праздновании на государственном уровне 920 лет со времени первого письменного упоминания о городе Острог; 100 лет со времени основания государственного университета "Житомирская политехника"; 100 лет со времени основания Полтавской государственной аграрной академии; 100 лет со дня основания Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; 120 лет со дня рождения ученого в области ветеринарной медицины Степана Гжицкого.

По материалам: ukrinform.ru


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