Рада дополнила перечень памятных дат для празднования на государственном уровне

02.09.2020 17:09

Укринформ

Народные депутаты приняли постановление "О внесении изменений в приложение к постановлению Верховной Рады "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году".

Как передает Укринформ, соответствующее постановление №3638 поддержали 318 депутатов.

Как указано в пояснительной записке, целью документа является дополнение перечня важнейших событий в общественно-политической жизни Украины, которые в 2020 году должны отмечаться на общегосударственном уровне, а также создание условий для организационной подготовки к их празднованию.

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В частности, изменения в постановление предусматривают праздновании на государственном уровне 920 лет со времени первого письменного упоминания о городе Острог; 100 лет со времени основания государственного университета "Житомирская политехника"; 100 лет со времени основания Полтавской государственной аграрной академии; 100 лет со дня основания Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; 120 лет со дня рождения ученого в области ветеринарной медицины Степана Гжицкого.

По материалам: ukrinform.ru