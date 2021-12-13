Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные нового опроса от «Украинского института будущего».

Украинцы назвали ряд самых острых проблем страны на данный момент. Как выяснилось, больше всего граждан Украины беспокоят низкие зарплаты и пенсии (38%) и война на Донбассе (38%).

При этом социологи отнесли на условное первое место войну на Донбассе, так еще несколько месяцев назад на первом месте были другие проблемы. Но напряженность, которую Россия создала возле украинской границы, повлияла на мнение респондентов.

На второй строчке самых острых проблем Украины: высокие тарифы на коммунальные услуги и ввод тарифа на транспортировку (33%), а также проблема коррупции в стране (31%).

Кроме того к самым актуальным проблемам нашего государства украинцы отнесли: рост цен на базовые товары (28%), пандемию коронавируса (24%), безработицу в стране (19%), непрофессионализм нынешней команды власти (18%), низкое качество медицинских услуг (16%).

Участниками данного исследования стали 2, 4 тыс. граждан нашей страны. Опрос был проведен в период с 28 ноября по 10 декабря этого года.

Ранее мы сообщали, что кому украинцы доверяют больше всего.