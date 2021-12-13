Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
Как отметила синоптик Наталья Диденко, в этот день погода в Украине будет облачной и влажной, солнце можно будет наблюдать только на Закарпатье. На остальной территории страны буде либо снежить, либо идти мелкий дождь. В среднем температура воздуха будет находиться в пределах -1…+1 градус.
Погода в регионах страны
«Осадки – местами небольшие, мокрый снег преимущественно или морось, или просто влажная плотная облачность», – отметила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Погода в столице
Синоптики сообщают о мокром снеге на Житомирщине, в Винницкой, Черкасской, Киевской областях и в Крыму.
Температура воздуха будет колебаться от -2 до +7 градусов. Холоднее всего будет на Западе – 0…-2 градуса, теплее всего – на юге — +2…+5 градусов, в Крыму – до +7ºС.
Ветер будет дуть умеренный с севера.
В Киеве и области 14 декабря будет пасмурно с вероятностью небольшого дождя. Температура воздуха и ночью, и днем будет находиться в пределах -1…+1 градусов.
Карта погоды на 14 декабря
Ранее сообщалось о погоде на 13 декабря 2021 года.
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