Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

Сегодня, 14 декабря в стенах парламента было «горячо». Между народными избранниками от «Слуги народа» и «Европейской Солидарностью» возникла конфликтная ситуация.

После того, как депутат Ирина Геращенко возвращалась от трибуны парламента после своего выступления, между ней и «слугами народа» возник какой-то спор. Во время разговора один из «слуг» Александр Ковальчук бросил в адрес Геращенко оскорбительную фразу: «на место».

Сразу же после его фразы сбежались нардепы от двух фракций. После этого конфликтная ситуация лишь набрала оборотов. Глава ВР Руслан Стефанчук позвал к себе Геращенко и Ковальчука, но кроме них к президиуму Рады подошли и другие депутаты. Среди них был лидер «ЕС» Петр Порошенко и один из представителей «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич.

Соответствующие снимки опубликовал в социальной сети Facebook известный парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов.

Фото — Фейсбук Ян Доброносов

Известно, что Ковальчук все-таки извинился перед Геращенко. Слова извинения он сказал, находясь в президиуме, куда его и Ирину Геращенко позвал Стефанчук.

Ранее мы писали, что Тимошенко с трибуны Рады сказала, во что превратился парламент.