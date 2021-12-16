Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Вадима Рабиновича.

На телеканале «Рада» ведущий Владимир Петров после сюжета о татуировке свиньи произнес фразу « а сейчас о настоящем свинстве» и стал говорить о политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Фото — Фейсбук-страница Вадима Рабиновича

Депутат Верховной Рады от «ОПЗЖ» Вадим Рабинович поддал критике высказывания ведущего обновленного канала «Рада». Он считает, что это «дно».

«Телеканал Рада. На фоне свиней ведущий говорит о свинском поведении Меркель. Дно», — пишет депутат.

Инцидент на канале «Рада» начали активно комментировать в социальных сетях. Резким комментарием отличился и журналист, политический эксперт Тарас Березовец. По его словам, это настоящий «залет».

«Представляю, что напишет по этому залету парламентского госканала немецкое посольство в Берлин», — пишет журналист в Telegram-канале.

Ранее мы сообщали, что Рабинович рассказал, что надо срочно менять в стране.