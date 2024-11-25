Экс-глава немецкого правительства в интервью ВВС заявила, что если бы Украина начала путь в Организацию Североатлантического договора в 2008 году, это спровоцировало бы российского лидера начать вторжение на территорию соседнего государства раньше, информирует издание «НБН».

По ее словам, кремлевский диктатор «не стоил бы в стороне», наблюдая интеграцию Украины в Альянс, а развязал войну против нее раньше, которая была бы хуже, чем сейчас. Меркель убеждена, что тогда ВСУ не были такими подготовленными к нападению российских захватчиков, как в феврале 2022 года.

Также бывший канцлер ФРГ прокомментировала новые ядерные угрозы Путина, заявив, что нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить применение такого оружия страной-агрессором.

Она считает, что Запад не должен быть парализован страхом, однако ему стоит признать, что государство-террорист – одно из крупнейших ядерных стран в мире.

Напомним, летом СМИ писали о том, что Меркель знала о намерении Москвы устроить «газовый шантаж» Европы, однако скрыла эту информацию.