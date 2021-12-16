Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Корниенко для «РБК-Украина«.



По мнению первого заместителя главы парламента, во фракции «Слуга народа» много людей, которые ранее не имели ничего общего с политикой. А потому они не знают, как себя вести в той или иной ситуации:



«Могу сказать на своем примере, на примере многих других коллег, которые оскандалились когда рейтинг партии был выше — мы попали в политику с нуля. Мы ранее не имели никакого отношения к политической жизни».



Он уточнил, что обычные люди резко стали публичными и попали под прицельное внимание прессы:



«Многие из нас были простыми людьми, не известными, не публичными. А тут внезапно стали знаменитыми, попали под круглосуточное наблюдение медиа… Конечно же, в такой ситуации ты не понимаешь, как себя вести. У тебя просто нет такого навыка. И потому отдельные вещи ты делаешь так, как делал раньше, делаешь что-то свое на рабочем месте, в зале».

Напомним, ранее Александр Корниенко прокомментировал предложение Тищенко «слугам» отметить Новый год в элитном ресторане Киева.