Об этом сообщает «НБН».
Как известно, народный депутат от «ОПЗЖ» Юрий Бойко с трибуны Верховной Рады заявил, что его коллеги готовы сдать свои мандаты, чтобы лишить парламент конституционного большинства (300 голосов) и тем самым, запустить процесс досрочных выборов парламента.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан в социальной сети Twitter предложил народным избранникам от пророссийской силы «ОПЗЖ» принять другое решение.
«А может лучше выехать «на родину» или вообще в СИЗО. Оснований ведения деструктивной и провокационной деятельности на свержение государственного устройства и конституционного строя государства. Наверное, достаточно», — пишет офицер ВСУ.
Ранее мы писали, что новое заявление Патрушева возмутило Штефана.
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