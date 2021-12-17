Об этом сообщает «НБН».

Как известно, народный депутат от «ОПЗЖ» Юрий Бойко с трибуны Верховной Рады заявил, что его коллеги готовы сдать свои мандаты, чтобы лишить парламент конституционного большинства (300 голосов) и тем самым, запустить процесс досрочных выборов парламента.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в социальной сети Twitter предложил народным избранникам от пророссийской силы «ОПЗЖ» принять другое решение.

«А может лучше выехать «на родину» или вообще в СИЗО. Оснований ведения деструктивной и провокационной деятельности на свержение государственного устройства и конституционного строя государства. Наверное, достаточно», — пишет офицер ВСУ.

А може краще виїхати " на родину" чи взагалі в СІЗО. Підстав ведення деструктивної та провокаційної діяльністі на повалення Державного устрою та конституційного ладу Держави.' мабуть достатньо.

🔥Telegram — https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/R5ZDKoRJ9a — Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) December 17, 2021

Ранее мы писали, что новое заявление Патрушева возмутило Штефана.