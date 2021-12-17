Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Суспільне«.



Снег темного цвета увидели и жители других местных населенных пунктов. Как отмечают сами жители Прикарпатья, из-за Бурштынской ТЭС они всё время наблюдают за различными выбросами и пылью в воздухе. И даже чёрный снег для них далеко не диковинка. Всё дело в том, отмечают местные жители, что в ночное время суток ТЭС отключает очистные фильтры:



«Вот признаюсь честно: такого чёрного снега я ещё не видел. Позавчера выписался из больницы, там из окна ничего не видно. Пришли сюда — Господи, не видел такого никогда. Не было такого ещё. Что там произошло? Это из-за фильтров? Ну, имеем то, что имеем», — прокомментировал ситуацию журналистам местный житель Роман Зиняк.



При этом, а самой Бурштынской ТЭС, которую и обвиняют в аномалии, уверяют — они не причастны к чёрному снегу. Мол, все их блоки оснащены электрофильтрами, в которых работают системы очистки дымовых газов:



«В августе 2021 года прошла проверка Госинспекции Карпатского округа, во время которой не было выявлено превышений граничных норм выбросов или других нарушений, которые бы вредили окружающей среде».



На ТЭС также отметили, что влажность воздуха и перемена погодных условий влияют на концентрации осадков в отдельных местах:



«Это могут быть и твердые частицы продуктов горения, которые осели в момент изменения направления ветра. Грязный снег на окружающих территориях может появиться из-за отопления твердым топливом на котельных, заводах и других зданий, которые также работают в этом регионе».

Напомним, ранее мы писали, что на Бурштынской ТЭС загорелась одна из турбин.