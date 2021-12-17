Об это сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического исследования от «КМИС».

Социологи выяснили, как готовы действовать украинцы в случае, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину.

33,3% опрошенных заявили, что они готовы оказывать вооруженное сопротивление российским солдатам, если те, придут в их населенный пункт.

Оказывать сопротивление другим путем – путем демонстраций, протестов, бойкотов готовы 21,7 % опрошенных.

Примечательно, что часть опрошенных заявили, что в случае новой атаки России, они собираются покинуть свой родной населенный пункт. Некоторые из них сказали, что в случае таких событий они выедут в более безопасный регион нашей страны (14,8%), другие же вовсе собираются покинуть Украину и выехать в другую страну. Последних – 9,3% среди опрошенных граждан.

Еще более 18,5% граждан выбрали ответ «ничего бы не делали». И более 12% опрошенных сказали, что они не знаю, чтобы они сделали в такой ситуации.

Кроме того, более 1% опрошенных отказались отвечать социологам на заданный вопрос.

Данное исследование социологи от КМИС проводили с 3 по 11 декабря. Участниками опроса стали 2 тыс. респондентов.

Ранее мы писали, что опрос показал, кому украинцы доверяют больше всего.