Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Hromadske.
В Днепре сотрудники СБУ разоблачили фейкового «президента Украины». Мужчина подыскивал единомышленников и призывал к свержению действующей власти в стране.
Известно, что мужчина, который объявил себя «президентом» провел собрание с людьми, которые, видимо, поддержали его противоправные намерения. Собственно, на этом же собрании он и назвал себя «президентом».
Кроме того, он назначил и других теневых «чиновников»: «премьер-министра» и «главу Верховной Рады».
Также правоохранители провели обыск у мужчины, объявившего себя «президентом». Были изъяты фейковые документы и печати самопровозглашенных органов власти.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ст. 109 УК Украины, а именно действия, которые направлены на свержение власти.
Ранее мы писали, что в СБУ рассказали, кто мог подготовлять госпереворот в Украине.
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