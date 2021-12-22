Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Hromadske.

В Днепре сотрудники СБУ разоблачили фейкового «президента Украины». Мужчина подыскивал единомышленников и призывал к свержению действующей власти в стране.

Известно, что мужчина, который объявил себя «президентом» провел собрание с людьми, которые, видимо, поддержали его противоправные намерения. Собственно, на этом же собрании он и назвал себя «президентом».

Кроме того, он назначил и других теневых «чиновников»: «премьер-министра» и «главу Верховной Рады».

Задержанный, который объявил себя «президентом». Фото — СБУ.

Также правоохранители провели обыск у мужчины, объявившего себя «президентом». Были изъяты фейковые документы и печати самопровозглашенных органов власти.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ст. 109 УК Украины, а именно действия, которые направлены на свержение власти.

Ранее мы писали, что в СБУ рассказали, кто мог подготовлять госпереворот в Украине.