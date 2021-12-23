Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную на YouТube-канале оппозиционера, действующий депутат от «Единой России» Александр Бородай купил себе элитное жилье в Дубае. Причем в своей декларации он ни слова об этом не упомянул.

В базе данных людей, которые имеют недвижимость в Дубае, согласно опубликованным данным, говорится, что Бородай имеет в своей собственности элитное жилье, площадь которого составляет 104 метра квадратных. Это квартира в жилкомплексе Grandeur Residences. Примечательно, что эта недвижимость располагается на искусственном острове Палм-Джумейра.

Согласно информации людей из команды Навального, экс-главарь самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «ДНР» приобрел это жилье в Дубае еще в 2015 году. Он сделал это сразу же после того, как ушел с «должности» так называемого «премьер-министра» ОРДО.



Удалось также выяснить, сколько стоит такая недвижимость. По данным расследования, Александр Бородай заплатил за апартаменты в Дубае 450 тысяч евро.

Элитная недвижимость на искусственном острове в Дубае.

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