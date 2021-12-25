Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», главный оккупант Донецкой области Пушили распорядился, чтобы членов НВФ и молодые семьи из ОРДО обеспечивали собственных жильем. Также стало известно, за чей счет все это будет делаться.Так,

Так, Пушили подчеркнул, что на территории самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» молодые семьи должны быть обеспечены собственным жильем. Это должно также распространяться и на боевиков из состава НВФ ОРДО. Все будет делаться за счет домов, которые не были достроены, и впоследствии были заброшены.

Согласно словам Дениса Пушилина, оккупанты примут механизм достройки объектов, строительство которых не было завершено изначально.

Цитата из заявления Пушилина:

«Нужно определить правовой механизм проведения экспертизы, а также технического состояния, в котором находятся сейчас недострои, завершения их возведения и ввода в эксплуатацию. Все это предоставит шанс расширить возможности по предоставлению жилья для того населения ОРДО (молодых семей и членов НВФ, — ред), чье жилище было уничтожено во время войны».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Пушилин распорядился предоставлять семьям, у которых произошла трагедия (смерть родных) финансовую поддержку в размере 6500 рублей.