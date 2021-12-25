Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», боевики ОРДО сделали заявление относительно единственного варианта, при котором все КПВВ самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом псевдореспублики будут открыты для прохода граждан на свободную украинскую землю, и обратно.

Согласно информации издания, так называемая «глава МИД ОРДО» Наталья Никонорова заявила, что единственным условием для открытия контрольно-пропускных пунктов на территории временно оккупированных районов Донецкой области является соблюдение противоэпидемиологических мер в полном объеме.

Она озвучила, что у людей, которые пересекают КПВВ, обязательно должны быть документы о том, что они прошли процедуру вакцинации. Также может подойти справка, в которой будет указано, что человек переболел COVID-19. Или же, для того, чтобы пересечь КПВВ, нужно показать негативный результат ПЦР-теста, который был получен не ранее, чем за трое суток. Также она высказала надежду на согласованный график работы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как будет работать КПВВ «Еленовка».