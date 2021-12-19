Как информирует «НБН», издание «ДонПресс» информирует, что в понедельник, двадцатого декабря, члены незаконных вооруженных формирований ОРДО откроют один из пунктов пропуска на Донбассе. Для пропуска граждан начнет работать КПВВ «Еленовка».

Отмечается, что для того, чтобы выехать из территории временно оккупированных районов Донецкой области нужно, чтобы была регистрация на территории, подконтрольной украинскому государству. Если же этого не будет, то нужно иметь разрешение от так называемого «Межведомственного оперативного штаба».

Чтобы въехать в ОРДО, людям аналогично нужно иметь разрешение вышеназванного «ведомства».

Также отмечается, что во время въезда на территорию ОРДО, при прохождении через контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» люди проходят бесплатное обследование на инфекцию COVID-19.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что пропагандист Стешин озвучил, что вскоре может произойти с Донецком и Макеевкой.