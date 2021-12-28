Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Корреспондент».

В оккупированной Евпатории местные жители наблюдают необычное явление – вода Черного моря резко изменила цвет. Морская вода окрасилась в желтый цвет.

Местных жителей и не только их, конечно же, начало интересовать, что стало причиной того, что морская вода теперь такого весьма необычного цвета.

Специалисты говорят, что это природное явление, которое наблюдается после морского шторма. Все дело в том, что вода поднимает со дна песок и тот окрашивает воду в разные оттенки желтого цвета.

Однако в социальных сетях выдвигают и другие версии по этому поводу. Одни предполагают, что, возможно, случилась экологическая катастрофа, но люди об этом не знают, другие же и вовсе считают, что данная информация является фейком.

Один из пользователей YouTube, который опубликовал видео, на котором хорошо видно, что вода Черного мора изменила цвет, пишет, что причиной является смыв породы.

«Шторм и течение сделали свое дело», — пишет автор видео.

Ранее мы писали, что боевые корабли в Черном море вызвали беспокойство в Кремле.