Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

29 декабря в Украине еще сохраняется пасмурная и морозная погода. В некоторых западных и восточных областях возможны осадки в виде снега и дождя. Холоднее всего будет на севере Украины. Самой теплой погода будет в восточных областях.

Погода в регионах страны

На западе Украины будет снежно в Закарпатье и на Львовщине. Температура воздуха будет колебаться в разных регионах от -5 до +1 градусов.

На востоке страны под снегом окажутся Донецкая, Луганская и Хаьковская области. Тем не менее, дневная температура будет находиться возле отметки +1градус.

На севере ночью температура воздуха снизится до -7…-11 градусов, а днем будет колебаться в пределах -3…-6ºС.

Примерно такой же погода будет в центральных и южных областях, правда мороз будет слабее – -6…-9 градусов ночью и -2…-4 днем.

И лишь в Крыму будет плюсовая температура, воздух там днем прогреется до +3…+5 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 29 декабря будет облачная погода, есть вероятность снега, но не сильного и без метелей. Столбики термометров ночью покажут -7…-9 градусов, днем станет теплее при -4…-6ºС.

Карта погоды на 29 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 28 декабря 2021 года.